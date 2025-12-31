Controradio Streaming
Tramvia T2 ferma per incendio sotto viadotto San Donato: bus sostitutivi da viale Redi

By Raffaele Palumbo
Fiamme nella notte a Novoli, Vigili del Fuoco richiedono verifiche strutturali: linea interrotta tra viale Redi e Regione Toscana, servizio regolare altrove.

Un incendio divampato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre sotto il ponte e il viadotto San Donato, nel quartiere di Novoli a Firenze, ha costretto Gest a interrompere la linea T2 della tramvia tra le fermate di viale Redi e Regione Toscana. I Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno segnalato danni potenziali alla struttura sovrastante, richiedendo verifiche tecniche urgenti prima di autorizzare la ripresa del servizio.​ Nel tratto sospeso è attivo un servizio bus sostitutivo, mentre la T2 viaggia regolarmente tra San Marco e viale Redi da un lato, e tra Regione Toscana e Peretola dall’altro. L’incendio, probabilmente partito da un bivacco con masserizie e rifiuti sotto il viadotto (zona nota per insediamenti abusivi), ha prodotto fumo acre segnalato dai residenti del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino.​ La Polizia Municipale ha transennato l’area per coordinare il traffico e garantire sicurezza, in un contesto di Capodanno che complica la viabilità già provata dai cantieri tramviari. Le indagini sono in corso per chiarire l’origine del rogo e valutare eventuali responsabilità

