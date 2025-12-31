Tramvia T2 ferma per incendio sotto viadotto San Donato: bus sostitutivi da viale Redi

Fiamme nella notte a Novoli, Vigili del Fuoco richiedono verifiche strutturali: linea interrotta tra viale Redi e Regione Toscana, servizio regolare altrove.
Un incendio divampato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre sotto il ponte e il viadotto San Donato, nel quartiere di Novoli a Firenze, ha costretto Gest a interrompere la linea T2 della tramvia tra le fermate di viale Redi e Regione Toscana. I Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno segnalato danni potenziali alla struttura sovrastante, richiedendo verifiche tecniche urgenti prima di autorizzare la ripresa del servizio. Nel tratto sospeso è attivo un servizio bus sostitutivo, mentre la T2 viaggia regolarmente tra San Marco e viale Redi da un lato, e tra Regione Toscana e Peretola dall’altro. L’incendio, probabilmente partito da un bivacco con masserizie e rifiuti sotto il viadotto (zona nota per insediamenti abusivi), ha prodotto fumo acre segnalato dai residenti del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. La Polizia Municipale ha transennato l’area per coordinare il traffico e garantire sicurezza, in un contesto di Capodanno che complica la viabilità già provata dai cantieri tramviari. Le indagini sono in corso per chiarire l’origine del rogo e valutare eventuali responsabilità