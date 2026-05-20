Flotilla: “Israele liberi gli attivisti”, la Toscana condanna e si mobilita

Fra gli arrestati anche Antonella Bundu, di Toscana Rossa e Spc e Dario Salvetti del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio prelevati da una delle 8 barche battenti bandiera italiana e portati in Israele. Sono fra gli arrestati in acque internazionali mentre salpavano verso Gaza per portare aiuti umanitari. Insieme a loro anche altri tre toscani Claudio e Federico Paganelli, e Alfonso Coletta. Hanno buttato i cellulari in mare al momento dell’arresto, di loro notizie solo da quei video agghiaccianti. Diffusi come propaganda dal Ministro della sicurezza di Tel Aviv ma che stanno provocando lo sdegno generale per la loro disumanità, in spregio del diritto internazionale.

“Esprimo forte preoccupazione per l’arresto in acque internazionali degli attivisti diretti a Gaza con aiuti umanitari, tra cui i toscani Antonella Bundu, Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli e Alfonso Coletta”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sugli attivisti trattenuti dalle autorità militari israeliane, fermati mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flottilla. “Chiediamo al Governo italiano e al Ministero degli Esteri di attivarsi immediatamente per avere notizie certe sulle loro condizioni, garantire tutela diplomatica e ottenere la loro rapida liberazione – continua Giani –. L’Italia faccia sentire con forza la propria voce per difendere i diritti umani, il diritto internazionale e la sicurezza dei propri cittadini”.

”Quello che sta succedendo è grave e inaccettabile. Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo. È necessario che venga garantita l’incolumità di tutte le persone coinvolte e che siano rispettati i diritti umani e il diritto internazionale” le parole della sindaca Sara Funaro che ha sentito telefonicamente il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e fa sapere di essere in contatto con il Console Onorario di Israele per la Toscana, Marco Carrai.