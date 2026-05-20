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ToscanaFlotilla: "Israele liberi gli attivisti", la Toscana condanna e si mobilita
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Flotilla: “Israele liberi gli attivisti”, la Toscana condanna e si mobilita

By Chiara Brilli

Prigionieri in ginocchio, testa abbassata, legati spinti e denigrati. I video del trattamento  israeliano agli attivisti della Flotilla dopo l’abbordaggio con tanto di proiettili di gomma sparati alle imbarcazioni non lasciano dubbi e provocano rabbia, sgomento e richiesta che lo Stato italiano intervenga senza se e senza ma.

Fra gli arrestati anche Antonella Bundu, di Toscana Rossa e Spc e Dario Salvetti del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio prelevati da una delle 8 barche battenti bandiera italiana e portati in Israele. Sono fra gli arrestati in acque internazionali mentre salpavano verso Gaza per portare aiuti umanitari.  Insieme a loro anche altri tre toscani Claudio e Federico Paganelli, e Alfonso Coletta. Hanno buttato i cellulari in mare al momento dell’arresto, di loro notizie solo da quei video agghiaccianti. Diffusi come propaganda dal Ministro della sicurezza di Tel Aviv ma che stanno provocando lo sdegno generale per la loro disumanità, in spregio del diritto internazionale.

“Esprimo forte preoccupazione per l’arresto in acque internazionali degli attivisti diretti a Gaza con aiuti umanitari, tra cui i toscani Antonella Bundu, Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli e Alfonso Coletta”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sugli attivisti trattenuti dalle autorità militari israeliane, fermati mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flottilla. “Chiediamo al Governo italiano e al Ministero degli Esteri di attivarsi immediatamente per avere notizie certe sulle loro condizioni, garantire tutela diplomatica e ottenere la loro rapida liberazione – continua Giani –. L’Italia faccia sentire con forza la propria voce per difendere i diritti umani, il diritto internazionale e la sicurezza dei propri cittadini”.

”Quello che sta succedendo è grave e inaccettabile. Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo. È necessario che venga garantita l’incolumità di tutte le persone coinvolte e che siano rispettati i diritti umani e il diritto internazionale” le parole della sindaca Sara Funaro che ha sentito telefonicamente il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e fa sapere di essere in contatto con il Console Onorario di Israele per la Toscana, Marco Carrai.

Le immagini della detenzione degli equipaggi della Global Sumud Flotilla da parte di Israele sono «gravissime e inaccettabili» per il il deputato dem e segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. «Intollerabile è l’immagine di Antonella Bundu trascinata da due guardie». Dure parole anche da parte del deputato Pd Federico Gianassi: «Il governo italiano esca dall’ambiguità e agisca ora. Pretenda da Israele il rilascio immediato dei cittadini italiani e di tutti gli equipaggi». “Quello che sta avvenendo è una sequela di atti illegittimi, compiuti con la forza contro persone inermi che portavano aiuti a una popolazione civile sotto assedio. Una gravissima violazione del diritto internazionale che non può rimanere senza risposta”. Così la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop che chiede la liberazione degli attivisti.

“Ci stringiamo alle famiglie e alle comunità di tutte le persone al momento trattenute e chiediamo la loro immediata liberazione e incolumità”. È quanto dichiara il capogruppo di Spc a Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi. Stamani la commissione Pace del Comune di Firenze, ricorda Palagi, “ha dato parere favorevole alla risoluzione che nuovamente schiera Palazzo Vecchio al fianco della missione. E stasera un nuovo ‘Urlo per Gaza’ in piazza Dalmazia”.
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