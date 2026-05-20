Flotilla: Funaro, ciò che sta succedendo è grave e inaccettabile

È quanto afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro, a proposito del fermo degli equipaggi della Global Sumud Flotilla tra cui Antonella Bundu e Dario Salvetti. La sindaca, si legge in una nota, sta seguendo personalmente la vicenda.

“Quello che sta succedendo è grave e inaccettabile. Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo alla Global Sumud Flotilla. Antonella Bundu, Dario Salvetti e tutti gli attivisti devono essere liberati. Il governo deve pretendere il loro rilascio immediato. È necessario che venga garantita l’incolumità di tutte le persone coinvolte e che siano rispettati i diritti umani e il diritto internazionale”. È quanto afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro, a proposito del fermo degli equipaggi della Global Sumud Flotilla tra cui Antonella Bundu e Dario Salvetti. La sindaca, si legge in una nota, sta seguendo personalmente la vicenda.

“Le immagini dei manifestanti diffuse in queste ore rappresentano una violazione intollerabile dei diritti umani e della dignità delle persone coinvolte – aggiunge Funaro in una nota -. Vedere civili disarmati trattati con tale durezza colpisce la coscienza democratica e impone una presa di posizione chiara da parte della comunità internazionale. Firenze è una città che ha nel rispetto, nel dialogo, nella solidarietà, nella difesa dei diritti e della dignità delle persone valori fondamentali, e continuerà a sostenere ogni iniziativa di pace e cooperazione umanitaria”.

Sulla vicenda interviene anche la vicepresidente della giunta regionale Toscvana, Mia Diop. Diop, esprimendo ferma condanna per l’intervento israeliano contro la Global Sumud Flotilla, chiede al Governo italiano di agire nel modo più efficace possibile per la liberazione degli attivisti condotti nel carcere di Ashdod, tra cui cinque cittadini toscani: Antonella Bundu, Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta.

“Da Israele – dice Diop – continuano ad arrivare notizie e immagini inaccettabili. Il nostro Paese non può restare fermo e deve prendere iniziativa con la massima urgenza per garantire la protezione consolare dei nostri connazionali, la loro incolumità e il loro rapido rientro in Italia”.

“Siamo di fronte – prosegue – al trattenimento di persone fermate in acque internazionali mentre partecipavano a una missione umanitaria pacifica e civile. Quello che sta avvenendo è una sequela di atti illegittimi, compiuti con la forza contro persone inermi che portavano aiuti a una popolazione civile sotto assedio. Una gravissima violazione del diritto internazionale che non può rimanere senza risposta”.

Per Diop, non è sufficiente la richiesta di chiarimenti, “servono azioni concrete e un’iniziativa diplomatica forte e pubblica nei confronti di Tel Aviv”.

“La Toscana – conclude – è da sempre terra di pace, di solidarietà, di diritti. Bundu, Salvetti, i Paganelli, Coletta e tutti gli attivisti ingiustamente trattenuti erano su quella barca perché credono in questi valori, gli stessi valori che questa istituzione rappresenta. Non li lasceremo soli”.