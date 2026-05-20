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ToscanaFirenze: 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale
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Firenze: 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale

By Domenico Guarino
firenze

Custodia cautelare nell’istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia, indagato “per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale”.

La misura è stata presa dal gip del tribunale di Frienze dopo che il ragazzo l’ottobre 2025, per lo stesso reato, fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati al Daesh “profili – spiega la polizia – riconducibili all’estremismo islamista radicale”. “Il ragazzo si è dichiarato pronto a agire, ricevendo istruzioni dall’interlocutore sul luogo per compiere l’azione e mostrandosi interessato alla ricerca di armi”.

(in aggiornamento)

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