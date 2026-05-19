www.controradio.it Life sciences, a Firenze la II edizione degli Stati generali della Formazione ITS Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:28 Share Share Link Embed

Fondazione VITA ha riunito a Firenze istituzioni, imprese e studenti per fare il punto sulla formazione tecnica superiore nelle life sciences. Consegnati i diplomi a nuovi tecnici specializzati.

Si è tenuta oggi a Firenze, presso Il Fuligno, la seconda edizione degli Stati Generali della Formazione ITS, promossa da Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita. L’evento ha riunito istituzioni nazionali e regionali, aziende del settore biotech e farmaceutico e studenti ITS per affrontare il tema della formazione.

“In un contesto economico e sociale in continua evoluzione, caratterizzato da rapide trasformazioni tecnologiche e professionali, i percorsi di formazione degli Istituti Tecnologici Superiori rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro dei nostri giovani e del Paese – commenta Andrea Paolini, Presidente di Fondazione Vita, ITS Nuove Tecnologie per la Vita – Investire nella formazione ITS significa valorizzare le competenze dei giovani, colmare il divario tra istruzione e occupazione e sostenere la competitività delle aziende. I nostri percorsi non solo favoriscono l’inserimento lavorativo, ma contribuiscono anche alla crescita personale degli studenti, rendendoli protagonisti consapevoli del proprio percorso professionale”.

“La Fondazione VITA si conferma un hub strategico territoriale capace di coniugare le necessità occupazionali delle imprese con percorsi formativi di alto livello, che garantiscono nuove figure professionali altamente specializzate – commenta (AUDIO) Stefano Chiellini, Direttore di Fondazione VITA – ITS Nuove Tecnologie per la Vita – La riprova del successo delle nostre attività, è l’elevata coerenza dell’occupabilità dei nostri diplomati rispetto ai percorsi, che in alcuni arriva fino al 100%. Un segno inequivocabile che la nostra realtà riesce a rispondere alle reali esigenze delle aziende”.

Complessivamente attraverso i fondi del PNRR e della Regione Toscana sono stati finanziati 5,7 milioni di euro per la creazione di un modello integrato di laboratori territoriali. Ambienti formativi dotati di tecnologie e strumentazioni scientifiche innovative nel campo chimico, biomedicale, biologico, dell’automazione e della robotica industriale.

“It’s Your Time”: studenti e aziende si incontrano – Nel pomeriggio si è svolta, infine, la sessione “It’s Your Time”, uno spazio di incontro diretto tra gli studenti ITS di Fondazione VITA e alcune delle principali aziende del settore life sciences. L’iniziativa ha offerto ai giovani l’opportunità di confrontarsi con potenziali datori di lavoro, conoscere i profili professionali più richiesti e orientare il proprio percorso di carriera nel biotech e nelle scienze della vita.