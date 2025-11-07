“La sicurezza nelle nostre città deve essere garantita dal governo centrale, con un numero di agenti adeguato. Ad oggi siamo ancora in attesa di risposte su questo. E all’interno della Finanziaria non abbiamo visto una risposta aggiuntiva rispetto a quello che sarebbe la necessità”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando il progetto sperimentale “Linea Sicura” che prevede 20 agenti di polizia municipale dedicati esclusivamente al pattugliamento sulla tramvia e, per la prima volta, anche sui bus del TPL.
Firenze, al via “Linea sicura”, 20 agenti di polizia municipale per la sicurezza su tramvia e bus
