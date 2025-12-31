Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara

Circolazione ferroviaria sospesa in Toscana sulla linea Tirrenica – tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza – per l’investimento mortale di una persona da parte di un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova. Polfer e polizia sono sul posto per svolgere accertamenti e rilievi.
Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. E’ stato attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo ‘navetta’ con bus fra le stazioni Fs di Massa e Sarzana (La Spezia)