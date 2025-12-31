Controradio Streaming
Mer 31 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaStop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara
Cronaca

Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara

By Sandra Salvato

Circolazione ferroviaria sospesa in Toscana sulla linea Tirrenica – tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza – per l’investimento mortale di una persona da parte di un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova. Polfer e polizia sono sul posto per svolgere accertamenti e rilievi.

Il treno coinvolto è un convoglio a lunga percorrenza da Roma a Genova, con alcune centinaia di passeggeri a bordo. E’ stato attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo ‘navetta’ con bus fra le stazioni Fs di Massa e Sarzana (La Spezia)

Articolo precedente
Controradio club: verso il 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio
Articolo successivo
Capodanno sotto zero in Toscana, allerta ghiaccio e neve

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31101Cronaca18684Politica4189Cultura & Spettacolo3840Diritti2628Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI