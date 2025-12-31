Controradio Streaming
Mer 31 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaMeteoCapodanno sotto zero in Toscana, allerta ghiaccio e neve
Meteo

Capodanno sotto zero in Toscana, allerta ghiaccio e neve

By Sandra Salvato
rischio ghiaccio in toscana

Capodanno 2026 con avviso meteo di codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve. Le temperature sono previste diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale Non è escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana di Firenze.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, in vigore dalle 8 fino alle 20 di domani, giovedì 1 gennaio.
Inoltre, da mezzanotte fino alle 12 di Capodanno codice giallo per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale, escluse le isole dell’Arcipelago

Articolo precedente
Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara
Articolo successivo
Capodanno, a Lucca sequestrati 30 chili di pesce per il cenone

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31101Cronaca18684Politica4189Cultura & Spettacolo3840Diritti2628Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI