Capodanno sotto zero in Toscana, allerta ghiaccio e neve

Capodanno 2026 con avviso meteo di codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve. Le temperature sono previste diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale Non è escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana di Firenze.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, in vigore dalle 8 fino alle 20 di domani, giovedì 1 gennaio.
Inoltre, da mezzanotte fino alle 12 di Capodanno codice giallo per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale, escluse le isole dell’Arcipelago