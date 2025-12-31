Capodanno, a Lucca sequestrati 30 chili di pesce per il cenone

La capitaneria di porto di Viareggio ha sequestrato 30 chili di pesce destinato al cenone di Capodanno ieri, 30 dicembre, con controlli nel capoluogo, a Lucca, effettuando ispezioni in pescherie e ristoranti. Sono state riscontrate irregolarità nella gestione e nella tracciabilità dei prodotti ittici.

Invece, la vigilanza in mare, con controlli sulle attività di pesca professionale e sportiva, non ha fatto rilevare violazioni, a conferma della crescente attenzione al rispetto delle regole da parte degli operatori.

I controlli rientrano in un più ampio dispositivo di presenza costante sul territorio e in mare a tutela dei consumatori e degli “operatori onesti del settore”.

Nel corso del 2025 la Guardia Costiera di Viareggio, ha elevato 40 sanzioni amministrative ed effettuato 28 sequestri per un totale di oltre 300 chili di prodotto ittico non conforme alla normativa vigente. Inoltre è stata significativa l’attività di polizia che ha portato a individuare nei giorni scorsi ad Altopascio un deposito con circa 5 tonnellate di pesce privo delle informazioni sulla provenienza e col termine minimo di conservazione superato da diversi mesi