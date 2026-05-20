Flotilla: imam Firenze ‘pirateria da Israele, liberi nostri concittadini’

“A Israele chiedo di liberare i nostri concittadini, non può compiere pirateria, rapire persone che sono in acque internazionali. L’unica loro colpa è che vogliono aiutare i più deboli. Spero che il nostro governo si impegni in maniera profonda a liberare i nostri concittadini”. Lo ha detto, a margine di una iniziativa a Firenze, l’imam del capoluogo toscano, Izzeddin Elzir a proposito dell’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte dell’Idf, in acque internazionali, con gli attivisti portato in Israele.

“Il nostro governo – ha poi continuato – purtroppo non vede la realtà. Anche se lo ringrazio perché ha ospitato più di 200 bambini per curarli”, ma “sono disposto a ringraziarlo mille volte di più se non manda le armi”.