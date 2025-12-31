Controradio Streaming
Fondi ad Hamas: Al Salahat resta in cella, presidio pro Palestina fuori dal carcere

By Sandra Salvato

Resta in carcere Rahed Al Salahat, 48 anni, nato in Kuwait, arrestato a Firenze nell’inchiesta della Dda di Genova sui fondi per Hamas. Lo ha deciso la gip Silvia Carpanini all’esito dell’interrogatorio di garanzia tenuto ieri pomeriggio in videoconferenza col carcere di Sollicciano.

La giudice ritiene inalterato il quadro accusatorio anche dopo le dichiarazioni fornite dall’indagato che ha risposto alle sue domande ed a quelle del pubblico ministero.
Il difensore di Al Salahat, avvocato Samuele Zucchini, ha annunciato ricorso al tribunale del riesame di Genova.

A Firenze intanto la conferma della misura in carcere per Al Salahat ha innescato la reazione dei pro Palestina che nei loro social annunciano per il 3 gennaio, alle ore 15, un presidio sotto il carcere di Sollicciano. “La solidarietà non si processa – scrivono in un volantino – I nove arresti del 27 dicembre sono espressione del processo politico alla Resistenza Palestinese in Italia”.

