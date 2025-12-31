Demografia: a Livorno in aumento la popolazione giovanile

Secondo i dati dell’anagrafe del comune di Livorno, negli ultimi cinque anni, il numero di residenti tra i 18 e i 30 anni – la fascia si età considerata ‘giovani ‘ -, è cresciuta da 18.044 persone del 2021 a 18.797 del 2025. In tutto 753 giovani in più in un quadro che vede il numero degli abitanti delle città italiane in diminuzione a causa della bassa natalità.

A Livorno, spiega sempre il Comune, c’è un saldo negativo di circa 1.100 persone (1.800 morti e 700 nuovi nati), ma “il dato generale della popolazione ci fa però vedere un decremento tra il 2024 e il 2025 di sole 400 persone e ciò vuol dire che a Livorno sono arrivati 700 residenti nuovi. Chi sono questi? In parte stranieri, ma solo il 10%, in buona parte italiani che hanno deciso di trasferirsi a Livorno (e questo è un dato positivo per la città), e poi giovani che, a differenza di quello che succedeva in passato, hanno deciso di continuare il loro percorso di vita nella città dove sono nati”.

“La qualità della vita che i giovani cercano – dice il sindaco di Livorno Luca Salvetti motivando le possibili cause di questa tendenza – è rappresentata sì dal lavoro, ma anche da altri parametri. A Livorno si vive bene, ci sono tanti momenti culturali, di socializzazione, ricreativi e legati all’ambiente stupendo, che invogliano a stare in questa città. Questa scelta che i numeri ci dicono essere realtà, va aiutata impegnandosi tutti sul fronte dell’occupazione giovanile e del lavoro ‘buono'”.

“Alla fine – conclude -, il dato su Livorno che torna ad essere città che regala speranze ed occasioni ai giovani, è ideale per aprire il 2026, che da tempo abbiamo deciso di dedicare in tutto e per tutto alle nuove generazioni”.