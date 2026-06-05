Toscana aeroporti, superata soglia 1 milione di passeggeri a maggio

Nel mese di maggio il sistema aeroportuale toscano ha superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri (+5,6% sul 2025), registrando oltre 3,7 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026 (+6,5% sull’anno precedente).

Questi i dati resi noti da Toscana Aeroporti. Per lo scalo fiorentino Amerigo Vespucci è considerato il miglior mese di maggio di sempre con 398mila passeggeri transitati (+2%), ed è stata superata per la prima volta la soglia di 1,5 milioni di passeggeri transitati già nei primi cinque mesi dell’anno (+6,2%). Nel mese risultano in crescita entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,2%) e nazionale (+0,8%). Parigi anche nel mese di maggio è al primo posto tra le rotte maggiormente trafficate dallo scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. All’aeroporto Galileo Galilei di Pisa per la prima volta è stata superata la soglia dei 600mila passeggeri nel mese di maggio (+8,1%) e nei primi cinque mesi dell’anno superata la quota di 2,2 milioni, nuovo massimo storico, con un miglioramento del +6,7% sul 2025. In miglioramento sia il segmento di traffico internazionale, in crescita del +9,3%, che quello nazionale, in aumento del +1,3%. Londra si conferma al primo posto nella classifica delle rotte con il maggior volume di traffico, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania.