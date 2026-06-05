Controradio Streaming
Ven 5 Giu 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaToscana aeroporti, superata soglia 1 milione di passeggeri a maggio
ToscanaCronaca

Toscana aeroporti, superata soglia 1 milione di passeggeri a maggio

By Raffaele Palumbo
Ordigno a bordo

Nel mese di maggio il sistema aeroportuale toscano ha superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri (+5,6% sul 2025), registrando oltre 3,7 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026 (+6,5% sull’anno precedente).

Questi i dati resi noti da Toscana Aeroporti. Per lo scalo fiorentino Amerigo Vespucci è considerato il miglior mese di maggio di sempre con 398mila passeggeri transitati (+2%), ed è stata superata per la prima volta la soglia di 1,5 milioni di passeggeri transitati già nei primi cinque mesi dell’anno (+6,2%). Nel mese risultano in crescita entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,2%) e nazionale (+0,8%). Parigi anche nel mese di maggio è al primo posto tra le rotte maggiormente trafficate dallo scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. All’aeroporto Galileo Galilei di Pisa per la prima volta è stata superata la soglia dei 600mila passeggeri nel mese di maggio (+8,1%) e nei primi cinque mesi dell’anno superata la quota di 2,2 milioni, nuovo massimo storico, con un miglioramento del +6,7% sul 2025. In miglioramento sia il segmento di traffico internazionale, in crescita del +9,3%, che quello nazionale, in aumento del +1,3%. Londra si conferma al primo posto nella classifica delle rotte con il maggior volume di traffico, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania.

Articolo precedente
Torna Little Lucy, il festival letterario piccolo così
Articolo successivo
Dal Brasile Mari Froes in concerto all’Anfiteatro delle Cascine

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31802Cronaca19223Politica4315Cultura & Spettacolo3861Diritti2688Sanità2567

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI