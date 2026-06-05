Dal Brasile Mari Froes in concerto all’Anfiteatro delle Cascine

Mari Froes arriva a Firenze portando sul palco un live intenso e magnetico, dove ogni nota è un viaggio tra emozioni, culture e atmosfere senza confini. In apertura l’energia dei Sinedades. Mercoledì 24 giugno Anfiteatro delle Cascine

Mari Froes, classe 2003 San Paolo (Brasile), è una delle voci più fresche e autentiche della nuova scena brasiliana. Nel 2019 ha pubblicato i primi due singoli della sua carriera, «Moça» e «Rosa e Laranja». Nel 2020 ha debuttato con il suo primo EP, «Nebulosa», che ha raggiunto oltre 20 milioni di riproduzioni. L’artista conta oltre 1,3 milioni di follower su Instagram, più di 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 2 milioni di fan su TikTok e oltre 900.000 iscritti sul suo canale YouTube. Nel 2024 è invitata da COLORS per “Gabriela”. Il video di “Figa de Guiné” diventa virale su TikTok ed esce come singolo. La collaborazione con il duo francese Trinix – “Vaitimbora” – supera i 131 milioni di stream su Spotify, oltre 1 milione di views su YouTube. Nel 2025 arrivano “Figa de Guiné”, l’EP acustico Vaitimbora e “Tem lá uma tristeza”. A inizio 2026 esplodono i nuovi singoli “Momento” e “Colombina”.

Nel tour internazionale, Mari presenterà un repertorio di brani tratti dal suo nuovo album e da progetti precedenti. L’artista dichiara di essere molto emozionata. «Sarà la terza volta che veniamo in Europa ed è sempre un’emozione diversa. Questa volta raggiungeremo posti nuovi, sarà una scoperta. Non vedo l’ora».

La cantante propone composizioni che portano un’identità unica e spaziano tra MPB, bossa nova, samba e jazz con sensibilità e fascino.

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