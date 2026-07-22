Litfiba in concerto al Parco delle Cascine Firenze

Giovedì 23 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine, il Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, la serie di date che vedrà sul palco i Litfiba degli anni ’80 (nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo) di nuovo insieme per raccontare dal vivo la storia di un disco che ha cambiato la storia del rock!

“17 Re”, disco pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo), si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni ’80. L’album, che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano sconvolgendo il panorama musicale del tempo e consacrando la band fiorentina a livello nazionale ed europeo, è il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere che insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”, la band volle dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità. “17 Re”, infatti, esprime ancora oggi una forza rara capace di attraversare le generazioni.

Intanto la notizia che il 27 novembre uscirà il live album “17 RE 1986 – 2026” che conterrà la versione live di tutti i brani dell’originale disco “17 Re” e la title track “17 Re”, canzone esclusa all’epoca dalla tracklist originale e pubblicata solo quest’anno in occasione del 40mo anniversario e diventata negli anni una vera e propria leggenda per i fan.

Giovedì 23 luglio 2026 – ore 21 – Prato delle Cornacchie – Parco delle Cascine – Firenze – Info Biglietti