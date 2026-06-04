Silp Cgil, aeroporto di Pisa angusto e manca personale di polizia

La denuncia della segretaria nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil a proposito dell’aeroporto internazionale di Pisa: mancano spazi e agenti.

“L’aeroporto internazionale di Pisa, uno degli scali aeroportuali più importanti non solo per il centro Italia, si presenta angusto e inidoneo al passaggio dei 6 milioni di passeggeri censiti lo scorso anno e con la previsione per la società di gestione di una crescita ulteriore di un milione di passeggeri per il 2026″. Lo denuncia la segretaria nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil, Michela Pascali, sottolineando che “gli spazi in linea generale sono insufficienti con gravi ripercussioni anche sull’ordine e la sicurezza pubblica nelle sale d’attesa, dove il rapporto capacità di contenimento ed il numero di passeggeri che vi interviene è assolutamente negativo”. Secondo il Silp Cgil, “il sistema informatizzato che registra ingressi, uscite e rifiuti di ingresso dei cittadini extra Ue per soggiorni brevi in area Schengen, sta creando disagi ulteriori determinati non solo da errori applicativi di sistema, frequenti e non solo a Pisa, ma anche e soprattutto a causa di una carenza di personale oramai cronica in riferimento alla mole di persone in transito”. “L’attuale pianta organica – osserva Pascali – rimanda ai numeri di più di un decennio fa, laddove i passeggeri censiti in un anno corrispondevano a 3 milioni circa, meno della metà delle cifre odierne. Peraltro, attualmente l’ufficio di frontiera risulta sguarnito di dirigente, mentre Firenze, a scavalco, gestisce al meglio gli scali di due delle città a più alto tasso turistico d’Italia”. Da qui la richiesta del sindacato “di un implemento in pianta organica di personale tale da favorire il ripristino della piena funzionalità e sicurezza per l’aeroporto pisano, nonché la nomina della figura del dirigente, assolutamente necessaria in un momento così delicato per un ufficio di tale rilevanza”.