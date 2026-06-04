Incidente tra camion su A11, un morto e un ferito

Incidente tra due mezzi pesanti sull’A11 tra i caselli di Capannori e Lucca Est, all’altezza del km 65, in direzione Pisa, un morto e un ferito.

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 L’uomo deceduto, secondo quanto si apprende, sarebbe stato sbalzato da uno dei mezzi coinvolti ed è deceduto. Il ferito è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Sul posto sono intervenuti l’automedica con il medico a bordo che ha constatato il decesso, le ambulanze di Porcari e Lucca, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Dalle 7:15 circa il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso e, attualmente, si registrano 6 km di coda. Autostrade consiglia agli utenti provenienti da Lucca e diretti verso Pisa di uscire a Capannori, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Lucca Est.