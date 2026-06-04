Verso appello straordinario estivo per studenti della residenza Calamandrei, primo incontro del tavolo su risanamento

E’ durata circa due ore e mezzo, nella sede della Regione Toscana, la prima riunione del tavolo tra istituzioni e studenti convocato dall’assessora all’università Cristina Manetti dopo la mobilitazione degli universitari in seguito ai problemi idrici alla residenza Calamandrei a Firenze, rimasta senz’acqua per due settimane, con quasi 270 ragazze e ragazzi trasferiti in altre strutture.

Tra i primi effetti la possibilità di un appello estivo ulteriore per gli studenti che hanno subito disagi, stante l’impossibilità, è stato spiegato, di concedere una deroga sulla scadenza dei Cfu. Inoltre gli studenti che hanno accettato il trasferimento in altre strutture dovrebbero poterci restare qualche giorno in più, per non aggravare ulteriormente la situazione durante il periodo di esami.

Per quanto riguarda la ristrutturazione della struttura, è stato detto che servono oltre 20 milioni di euro, Manetti ha confermato i 4 milioni disponibili per un primo intervento di risanamento e ha proposto un percorso condiviso con gli studenti per definire le priorità. Secondo quanto riferito, l’assessora si è detta soddisfatta di questo primo incontro, la Regione sta valutando tutte le soluzioni possibili per venire incontro alle esigenze degli studenti, a partire dall’appello straordinario estivo, sottolineando che ogni decisione sulla Calamandrei sarà condivisa con loro, mettendoli al centro del percorso che la Regione, insieme alle altre istituzioni, sta costruendo.

Meno soddisfatti i rappresentanti degli studenti, al termine dell’incontro: “Non ci sono state date risposte certe su niente se non per l’appello straordinario tra luglio e agosto – osserva Francesco -. Non è stato manifestato un impegno politico da parte di tutte le istituzioni per garantire una disponibilità finanziaria per poter ristrutturare la Calamandrei”. Al tavolo, che si riunirà nuovamente entro fine mese, erano presenti fra gli altri la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, l’assessore comunale Dario Danti, la presidente della commissione cultura del Consiglio regionale Diletta Fallani e Rosa Maria Di Giorgi, presidente del conservatorio Cherubini. Fuori, invece, alcune decine di studenti si sono riuniti in presidio attendendo la fine dell’incontro.