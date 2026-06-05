Torna Little Lucy, il festival letterario piccolo così

Tra il 13 giugno e il 29 agosto nella Libreria sopra la Penna, giardino con cottage pieno di libri nel piccolo paese di Lucignana (Lucca), torna ‘Little Lucy. Un festival letterario piccolo così’, alla sua 6/a edizione.

I temi della rassegna 2026 il ritorno, i luoghi abbandonati e quelli riconquistati. A cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo, il festival propone incontri con scrittori, workshop, letture teatrali, musica e la ormai tradizionale salita all’Eremo di Sant’Ansano. Tornano poi il premio Scrivere sull’orizzonte della collina e quello della Libreria sopra la Penna – Pia Pera, assegnati rispettivamente a Toni Servillo e a Vito Teti. “Siamo felici e orgogliosi che il festival si stia consolidando grazie alla comunità dei lettori e dei volontari che sostiene” la libreria “tutto l’anno e al numero di autrici e autori che ci raggiungono durante l’estate”, commenta Orlando. L’edizione 2026, spiega Donati “adotta un tema a noi davvero caro: tornare a casa, o trovare casa, sentire nei luoghi la vibrazione dell’amore. Naturalmente è un tornare di chi è prima andato o andando è rimasto col cuore conficcato nei paesaggi della sua infanzia”. Gli incontri si aprono il 13 giugno con Nicola Gardini, il 20 giugno Toni Servillo ritirerà il premio e leggerà poesie di Giovanni Pascoli. Il terzo incontro il 27 giugno con Vito Teti. Il 5 luglio saranno ospiti Giuseppe Di Piazza e Marco Vichi, l’11 Franco Faggiani e Luigi Nacci mentre Nadia Terranova terrà il workshop ‘Scrittura e tarocchi’, organizzato da Fenysia − Scuola di linguaggi della cultura, l’11 e il 12. Il 17 incontro con Elvira Seminara e Sandra Petrignani, il 26 musica con Giacomo Heita Ferracci al violino e Giuseppe De Nitto alla fisarmonica che accompagneranno anche le letture di Paolo Hendel tratte da Pinocchio. Il 30 luglio sarà la volta di Sandro Campani e Carmen Pellegrino. Ad agosto poi workshop Diagnosi letteraria, malattie immaginarie e patologie del corpo di Laura Imai Messina e la passeggiata spirituale, il 22, all’Eremo di Sant’Ansano, quest’anno guidata da Emiliano Cribari e Salvatore Liggeri. Il 29 chiuderà la rassegna lo spettacolo dedicato a Giacomo Puccini ‘A’ rebours! A ritroso!’ con Massimo Marsili e al pianoforte Simone Soldati.