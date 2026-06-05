Ferito alla testa con un’arma da taglio, grave 29enne a Certaldo

Un 29enne di origini tunisine è stato trovato ieri, intorno alle 22, gravemente ferito alla testa, probabilmente con un’arma da taglio, in un sottopasso a Certaldo (Firenze). A trovare l’uomo è stato un passante.

Un 29enne di origini tunisine è stato trovato ieri, intorno alle 22, gravemente ferito alla testa, probabilmente con un’arma da taglio, in un sottopasso a Certaldo (Firenze). A trovare l’uomo è stato un passante. Il 29ene è stato portato in ospedale a Empoli dove è ricoverato. Le sue condizioni sarebbero giudicate gravi. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia che indaga sulla vicenda. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di telecamere utili a stabilire cosa sia successo.