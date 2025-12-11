Concerto di Capodanno, a Scandicci arriva Daniele Silvestri

La sindaca Claudia Sereni: “Festeggiare il Capodanno con un artista come Silvestri ci permette di offrire molto più di un concerto. Significa condividere un momento collettivo indimenticabile, un evento capace di tenere insieme tutte le generazioni, con il sorriso sulle labbra e il cuore sempre attento anche ai temi sociali più importanti”

Un evento aperto a tutta la cittadinanza per salutare l’arrivo del 2026. A scaldare piazzale della Resistenza a Scandicci, in occasione del tradizionale concertone di Capodanno, sarà il cantautore Daniele Silvestri, uno degli artisti più apprezzati e riconosciuti del panorama musicale italiano. Appuntamento il 31 dicembre a partire dalle 22. A seguire, dj Maghero.

Anche quest’anno Scandicci propone una figura di grande rilievo, capace di parlare a tutte le età, e per questo in grado di attrarre non solo un pubblico locale ma anche regionale e nazionale. La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga infatti la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico, L’appello, Quali alibi, A bocca chiusa, Argentovivo, al fianco di evergreen come Le cose in comune, Occhi da Orientale, Testardo, Salirò, La Paranza, per citarne alcune.

Tantissimi i riconoscimenti ricevuti da Silvestri, a partire dal Premio Tenco alla carriera, un riconoscimento che in passato è stato guidato proprio dal celebre vignettista Sergio Staino, residente a Scandicci e la cui figura è legata a doppio filo con la storia della città. Poi sono da citare David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone: tutti attestati che costituiscono un’ulteriore conferma dell’attenzione verso l’altro da parte del cantautore, dello sguardo, della parola e dell’azione sempre vigili sul presente, solidali, lucidi, generosi.

“Abbiamo ospitato Daniele Silvestri alla Fiera di quest’anno – racconta la sindaca Claudia Sereni -. In quell’occasione è nata una relazione speciale tra l’artista, piazzale della Resistenza e la nostra comunità. Per questo siamo ancora più felici di vederlo sul grande palco di piazzale della Resistenza per vivere le ultime emozioni di questo 2025 insieme a lui. Festeggiare il capodanno con un artista come Silvestri ci permette di offrire molto più di un concerto. Significa condividere un momento collettivo indimenticabile, un evento capace di tenere insieme tutte le generazioni, con il sorriso sulle labbra e il cuore sempre attento anche ai temi sociali più importanti. Perché la musica è un linguaggio universale: emoziona, unisce nei valori della Pace, fa stare bene insieme. Quello che vogliamo lanciare nella notte di San Silvestro è un messaggio di speranza per il 2026, all’insegna del divertimento, della fratellanza tra la nostra comunità e tra tutti coloro che si uniranno a noi in questa notte speciale”.

La serata, organizzata dall’Associazione Beat 15, sarà seguita in diretta dall’emittente Controradio. Il Comune invita tutti a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere piazzale della Resistenza. Nell’area del concerto, compresa tra via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, via Turri, via Foscolo, via San Bartolo, piazza Boccaccio, via Luzi, via Galilei e via Rialdoli, dalle 20 del 31 dicembre 2025 alle 3 dell’1 gennaio 2026 sarà vietata per motivi di sicurezza la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, alluminio o altro metallo, anche ove dispensate da distributori automatici. L’ordinanza emessa dalla sindaca Claudia Sereni prevede per la stessa area e fascia oraria anche il divieto di detenzione e uso di strumenti di autodifesa che nebulizzino un principio attivo a base di capsicum, il cosiddetto spray al peperoncino, e in generale il divieto di detenzione e di uso di qualsiasi bomboletta spray.