Funaro, ‘iniziata rimozione accampamento abusivo a ponte all’Indiano’

Sul ponte all’Indiano, a Firenze, “dopo le operazioni di pulizia e messa sicurezza dei giorni scorsi, oggi è iniziata la rimozione dell’accampamento abusivo.

Sul ponte all’Indiano, a Firenze, “dopo le operazioni di pulizia e messa sicurezza dei giorni scorsi, oggi è iniziata la rimozione dell’accampamento abusivo. Un’operazione urgente e necessaria per risolvere una situazione non più tollerabile nella nostra città”. Lo afferma in un post su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro. “Grazie – aggiunge – alla polizia locale, alla direzione ambiente, ai servizi sociali, agli operatori di Alia e a tutte le persone coinvolte che hanno contribuito a questo intervento complesso”.