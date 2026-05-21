Flotilla: Comunità ebraica di Firenze condanna le violenze sugli attivisti

Nel comunicato a sostegno degli arrestati della Flotilla, tra le altre cose, si legge: “uniamo la nostra voce a quella della presidente Ucei Livia Ottolenghi nel condannare e respingere le azioni del ministro Ben Gvir, e ci auguriamo di poter esprimere prestissimo ad Antonella di persona la nostra solitarietà raccogliendola a Firenze”

Condanna della comunità ebraica di Firenze per le violenze sugli attivisti della Flotilla.

“La comunità ebraica di Firenze – così in una nota – non resta in silenzio davanti alle immagini delle violenze psicologiche e fisiche a cui sono stati sottoposti gli attivisti di Flotilla, tra i quali abbiamo riconosciuto volti noti del panorama cittadino, in particolare quello di Antonella Bundu, a cui ci lega da sempre, al di là delle reciproche differenze politiche e di pensiero sul conflitto mediorientale, rispetto, stima e una comune sensibilità sui diritti umani, sulla dignità della persona. Vedere la sua, di dignità, così calpestata, ci riempie di indignazione. Uniamo la nostra voce a quella della presidente Ucei Livia Ottolenghi nel condannare e respingere le azioni del ministro Ben Gvir, e ci auguriamo di poter esprimere prestissimo ad Antonella di persona la nostra solitarietà riaccogliendola a Firenze”