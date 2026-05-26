Stretta su affitti turistici, Property Managers “da Palazzo Vecchio furore ideologico”

A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartaments Florence che in una nota parla di “furore ideologico” da parte di Palazzo Vecchio.

“La stretta sugli affitti brevi nel centro storico di Firenze non ha riportato residenti nell’area Unesco o ridotto realmente i canoni delle locazioni tradizionali. Nonostante questo, Palazzo Vecchio decide ora di estendere i divieti anche ai quartieri fuori dal centro, continuando a colpire cittadini, piccoli proprietari e attività legate all’ospitalità”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartaments Florence che in una nota parla di “furore ideologico” da parte di Palazzo Vecchio.

“Prima di ampliare ulteriormente i blocchi – prosegue Fagnoni – sarebbe stato corretto spiegare ai fiorentini quali risultati concreti abbiano prodotto le misure già adottate negli ultimi anni. Quanti appartamenti sono davvero tornati sul mercato residenziale? Quanto sono diminuiti gli affitti a lungo termine? Se queste risposte non arrivano, significa che si continua a seguire un approccio più ideologico che pragmatico”.

“Preoccupa inoltre il messaggio che passa quando si distingue tra il cosiddetto ‘appartamento della nonna’ e chi gestisce immobili in maniera organizzata o imprenditoriale. Dietro il settore degli affitti brevi lavorano property manager, imprese di pulizie, manutentori, tecnici, artigiani e tanti professionisti dell’accoglienza. Tentare di criminalizzare l’attività imprenditoriale nel turismo – sottolinea – significa colpire una parte importante dell’economia cittadina”. “Per affrontare davvero l’emergenza abitativa servono più alloggi accessibili, recupero degli immobili sfitti, investimenti sull’edilizia residenziale, una riflessione seria sull’impatto dei grandi investimenti immobiliari e degli studentati, ma soprattutto maggiori tutele per i proprie