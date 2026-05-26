www.controradio.it Funaro, stop a nuovi affitti brevi anche fuori da area Unesco di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Estensione dei limiti per le locazioni turistiche brevi, attualmente presenti in area Unesco, anche alle zone di Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca, ovvero nell’intera zona A del comune di Firenze delineata dal Piano Operativo Comunale, fatta eccezione per la sottozona A2 corrispondente ai Centri Storici Minori. È quanto propone la delibera della Giunta comunale con oggetto “Integrazioni al Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi”, che adesso passa alla Commissione consiliare e infine alla discussione e al voto del Consiglio.