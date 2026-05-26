www.controradio.it Teatro della Toscana, la stagione "In Alt(R)o Mare" 2026-2027 rimette al centro "l'umano" e impegno civile Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

600 alzate di sipario e 90 titoli: spettacoli, eventi speciali, laboratori, proposte per le scuole, attività pedagogiche, oltre a 400 repliche di produzioni e coproduzioni firmate dal Teatro della Toscana in sei mesi di tournée nelle sale della Fondazione e nei maggiori teatri italiani. S’intitola “In Alt(r)o Mare” la stagione 2026/2027 che porterà in scena, tra Pergola, Rifredi ed Era di Pontedera, artisti come Emma Dante, Sonia Bergamasco, Luca Marinelli, Federica Fracassi, Luca Zingaretti, Anna Ferzetti, James Franco, Lucia Poli, Alessandro Benvenuti, Lunetta Savino, Piero Pelù, Ottavia Piccolo, e tanti altri.