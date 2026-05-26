Operaio trentenne muore in provincia Lucca, sarebbe rimasto schiacciato da pressa

Incidente mortale sul lavoro stamani in un’azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca): da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa.

L’uomo stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari ma ogni tentativo è stato vano. L’incidente si è verificato intorno alle 11.40. Sul posto intervenuti Misericordia di Altopascio, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il medico legale ha constatato il decesso dell’operaio 30enne schiacciato in una pressa ad

Altopascio (Lucca). I vigili del fuoco spiegano di essere intervenuti alle 12 nell’azienda, situata in località Spianate, “per soccorrere una persona coinvolta in un incidente sul lavoro con un macchinario”. Sul posto le squadre hanno avuto il supporto di un’autogru. I tentativi di soccorrerlo non hanno potuto salvarlo e l’operaio è deceduto. Accertamenti in corso per ricostruire la causa e la dinamica dell’incidente mortale sul lavoro.