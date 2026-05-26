Controradio Streaming
Mar 26 Mag 2026
HomeToscanaCronacaOperaio trentenne muore in provincia Lucca, sarebbe rimasto schiacciato da pressa
ToscanaCronacaLavoro

Operaio trentenne muore in provincia Lucca, sarebbe rimasto schiacciato da pressa

Redazione
By Redazione
ambulanza operaio morto
Foto di repertorio

Incidente mortale sul lavoro stamani in un’azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca): da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa.

L’uomo stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari ma ogni tentativo è stato vano.    L’incidente si è verificato intorno alle 11.40. Sul posto intervenuti Misericordia di Altopascio, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il medico legale ha constatato il decesso dell’operaio 30enne schiacciato in una pressa ad
Altopascio (Lucca). I vigili del fuoco spiegano di essere intervenuti alle 12 nell’azienda, situata in località Spianate, “per soccorrere una persona coinvolta in un incidente sul lavoro con un macchinario”. Sul posto le squadre hanno avuto il supporto di un’autogru. I tentativi di soccorrerlo non hanno potuto salvarlo e l’operaio è deceduto. Accertamenti in corso per ricostruire la causa e la dinamica dell’incidente mortale sul lavoro.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoComune di PisaStato bradoArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del ReMatteo RenziLucille djEike SchmidtLivornoGallerie degli Uffizialtri-podcastRound MidnightPdRockvilleCgil

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22