Amministrative in Toscana: Csx riconquista Pistoia e tiene Prato, ballottaggi ad Arezzo e Viareggio

Il voto amministrativo in Toscana ridisegna gli equilibri politici regionali e offre indicazioni in vista delle prossime sfide elettorali. Tra i risultati più significativi spicca il ritorno di Pistoia al centrosinistra dopo dieci anni di governo del centrodestra, mentre a Prato Matteo Biffoni conquista il terzo mandato consecutivo. Restano invece aperte le sfide di Arezzo e Viareggio, dove saranno decisivi i ballottaggi tra due settimane.

La notizia politica più rilevante arriva da Pistoia, dove il centrosinistra riconquista il Comune dopo un decennio. A imporsi al primo turno è stato Giovanni Capecchi. La candidata del centrodestra Annamaria Celesti, senza attendere il dato definitivo, ha telefonato a Capecchi per complimentarsi della vittoria. “Mi aspettavo una vittoria al primo turno . ha dichiarato il neo sindaco – Il clima era molto favorevole, ma fino all’ultimo non ci avrei messo le mani sul fuoco. Sarò un sindaco vicino alla città. L’imperativo di far partecipare la città alle scelte più importanti è per me un dovere”. A Prato il centrosinistra consolida invece la propria leadership con il ritorno di Matteo Biffoni alla guida della città. L’attuale consigliere regionale conquista il Comune al primo turno con il 55% dei voti, nonostante il clima reso complesso dalle recenti vicende giudiziarie che avevano coinvolto la precedente amministrazione cittadina, con le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti nemmeno un anno dopo la sua elezione. “Grazie ai pratesi – ha detto a caldo Biffoni – Non era scontato potesse andare così. Sono orgoglioso, forse più delle altre volte. Mi sento una responsabilità particolarmente pesante sulle spalle”.

Affermazioni per il centrosinistra anche in altri centri strategici della regione. A Cascina viene riconfermato Massimiliano Betti, sostenuto dal campo largo. A Sesto Fiorentino netta vittoria per Damiano Sforzi. A Figline-Incisa Valdarno successo per Davide Ermini, ex vicepresidente del Csm. Restano invece aperte due delle sfide più attese. Ad Arezzo nessuno dei candidati è riuscito a chiudere la partita al primo turno e sarà necessario tornare alle urne tra due settimane: la sfida sarà tra il centrodestra con Marcello Comanducci e il centrosinistra con Vincenzo Ceccarelli. Anche Viareggio andrà al ballottaggio: a contendersi la guida della città saranno Sara Grilli per il centrodestra e Federica Maineri per il centrosinistra. Nel resto della Toscana il voto premia in molti casi candidature civiche o amministratori già radicati sul territorio. A Sorano è stata eletta sindaca Barbara Belcari con il 57% delle preferenze, battendo il primo cittadino uscente Ugo Lotti. A Lucignano trionfa Juri Sicuranza con il 66% dei voti, mentre a Orciano Pisano Enrico Grechi ottiene un vero plebiscito con il 94%. A Capraia Isola torna sindaca Marida Bessi, che due anni fa aveva perso per un solo voto. A Coreglia Antelminelli larga affermazione per l’ex assessore regionale Marco Remaschi, riconfermato con oltre il 73%. Successi anche per Luciano Angelini a Pieve Fosciana e Armando Giovannoni a Sillano Giuncugnano, entrambi in provincia di Lucca. Nel Pisano vittoria per Valentina Ricotta a Calci e per Carlo Carli a Fauglia, dove il centrosinistra torna alla guida del Comune dopo una sfida risolta da appena 37 voti. In Lunigiana si registrano invece diversi successi dell’area civica e del centrodestra: a Pontremoli si impone Camillo Pietro Cocchi con il 70%, mentre a Montignoso vince Alberto Nardi Perna e a Villafranca in Lunigiana prevale Abramo Filippo Bellesi.