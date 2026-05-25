www.controradio.it A Prato è Biffoni ter, 'orgoglioso più delle altre volte' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

“Fatemi esprimere la gratitudine verso i pratesi, non era scontato potesse andare così. Sono orgoglioso, forse più delle altre volte. Mi sento una responsabilità particolarmente pesante sulle spalle”. Così Matteo Biffoni, del centrosinistra, che, a spoglio ancora in corso, si appresta a diventare sindaco di Prato per la terza volta con oltre il 55% delle preferenze. Biffoni si è presentato in piazza del Duomo e ha detto di non aver sentito il suo concorrente ma di aver ricevuto molte chiamate a cui non ha risposto.