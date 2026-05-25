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Giovanni Capecchi (centrosinistra) nuovo sindaco di Pistoia: “Da domani al lavoro”

By Redazione
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Giovanni Capecchi (centrosinistra) nuovo sindaco di Pistoia: "Da domani al lavoro"
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“Siamo tornati a guidare la città, da domani al lavoro. Annamaria Celesti mi ha chiamato poco fa per farmi le congratulazioni. È stata una bella corsa. Le cittadine e i cittadini hanno scelto e sono onorato di questa loro fiducia”. Così Giovanni Capecchi, che si appresta a diventare il nuovo sindaco di Pistoia, riportando la città nell’alveo del centrosinistra dopo due mandati nel segno del centrodestra.

“Mi aspettavo una vittoria al primo turno, il clima era molto favorevole, ma fino all’ultimo non ci avrei messo le mani sul fuoco. Sarà un sindaco vicino alla città. L’imperativo di far partecipare la città alle scelte in politica più importanti per me è un dovere. Voglio continuare un dialogo con tutte con tutti non chiudermi nelle stanze”.

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