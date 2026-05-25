Comunali: Giani, grande successo coalizione del centrosinistra in Toscana

“Grande successo della coalizione di centrosinistra in Toscana: laddove il candidato ha vinto al primo turno è il candidato del centrosinistra, come è accaduto ad esempio a Prato, Pistoia, Sesto fiorentino, Figline, Cascina; la partita si apre invece al ballottaggio per città come Arezzo e Viareggio. Una grande conferma della maggioranza di centrosinistra e un bellissimo risultato del Partito democratico che rispetto al livello nazionale vede la Toscana riconquistare una città importante come Pistoia e, dopo il periodo di commissariamento, Prato”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Grande successo a Prato per Matteo Biffoni, al quale vanno le mie più vive congratulazioni. Con grande spirito di servizio, Matteo si è messo a disposizione dei cittadini di Prato che lo hanno premiato”. Così il presidente Giani.

“La vittoria di Giovanni Capecchi che si sta prospettando a Pistoia è la vittoria della competenza, dell’ascolto e del legame con il territorio. I cittadini hanno scelto la concretezza e una visione chiara per il futuro della comunità. Esprimo le più vive congratulazioni e i miei ringraziamenti a Capecchi per il lavoro fatto e per questo straordinario risultato elettorale, in cui risalta il grande contributo del Partito democratico in termini percentuali”. Così il presidente della Regione in merito all’elezione di Giovanni Capecchi a sindaco di Pistoia, che riporta il centrosinistra a guidare la città.