Stadi: Funaro, entro aprile 2027 il termine del primo lotto di opere per il Franchi

“Il 29 agosto 2026”, in occasione del centenario della Fiorentina, “ci sarà l’ultimazione delle strutture principali della copertura nord” dello stadio Franchi, “avremo la parte della curva Fiesole che sarà visibile ma non potrà essere utilizzata perché ci saranno lavori da completare. Il 16 febbraio 2027 ci sarà tutto il completamento dei lavori strutturali del primo lotto. Il 30 aprile 2027 ci sarà il” termine “di tutta la parte delle verifiche funzionali, degli impianti e delle strutture e delle opere di finitura, a seguire ci sarà la cantierizzazione dei lavori del secondo lotto. È confermato il termine dei lavori per il 2029”. Lo ha annunciato la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando il cronoprogramma aggiornato dello stadio Artemio Franchi.

Sullo stadio Artemio Franchi, su cui è in corso il lavoro di restyling, “i costi complessivi sono sui 265 milioni, tra primo e secondo lotto” e dunque mancano circa 60 milioni per poter completare l’opera, per gli Europei di calcio 2032 “entro il 31 luglio 2027 devo presentare progettazione e finanziamenti per completare tutti i lavori”, “il Franchi sarà” totalmente fruibile, con gli interventi terminati, “dalla stagione calcistica 2029-2030”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha spiegato che non viene presentata nel dettaglio “la seconda parte del cronoprogramma” e dunque il secondo lotto “per una questione tecnica. Sarebbe sbagliato dare oggi un cronoprogramma senza aver contrattualizzato” con le ditte, “abbiamo una stima di massima secondo noi è realizzabile”. Per poter accelerare sui lavori ci saranno “strumenti di premialità così come penali in caso di ritardi” ma questo è sempre valido “quando affidi una gara per lavori importanti” come quella dello stadio.

Sugli operai “già ora è prevista la parte della turnazione serale. Stiamo facendo valutazioni sul possibile incremento sulle lavorazioni notturne” ma per farlo servono “deroghe che potrebbero essere concesse” con gli strumenti commissariali come il decreto sport. La sindaca ha sottolineato anche che “settimana per settimana monitoreremo lo stato dei lavori. Durante il centenario ci saranno anche momenti in cui ci sarà la possibilità di far visite virtuali e di visitare il cantiere”.

A proposito dei rapporti con la Fiorentina, ha osservato Funaro, col club “sono in contatto costante. Ci terrei a ribadire la condanna totale per le aggressioni social di questi giorni, che sono state gravissime. Se ho risentito Commisso? Recentemente sto parlando con Ferrari ma è la normalità”, dal momento che il presidente non si trova a Firenze.