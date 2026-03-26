Maltempo: Bus con 58 pellegrini diretti a La Verna bloccato dalle nevicate

La sala di Protezione civile e l’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze segnala “che sono in corso nevicate sparsi sui valichi appenninici con cumulati che hanno raggiunto i 40 cm. Si sono registrate cadute di alberi sui tratti stradali interessati dalle nevicate

Intervento di soccorso stamani dei carabinieri della compagnia di Bibbiena (Arezzo) per un pullman con 58 persone a bordo rimasto bloccato lungo la strada provinciale 60, a circa quattro chilometri dal centro abitato di Chiusi della Verna, a causa dell’abbandonante nevicata che ha interessato il territorio. Il bus, spiega l’Arma, appartenente a una società di trasporto turistico e diretto al santuario Francescano della Verna, trasportava pellegrini provenienti da Sesto Fiorentino (Firenze), in prevalenza anziani, tra cui alcune persone con difficoltà di deambulazione.

“Le copiose precipitazioni nevose che hanno interessato i rilievi Casentinesi nelle ultime ore hanno determinato un significativo accumulo sulla sede stradale – spiegano i militari -, rendendo estremamente difficoltosa la circolazione e impedendo qualsiasi manovra di spostamento del veicolo, risultato di fatto impossibilitato a proseguire il viaggio anche con l’ausilio dei mezzi spazzaneve”. Constatata l’impossibilità di rimuovere il bus in tempi brevi e “valutata la presenza di soggetti fragili a bordo” i carabinieri hanno effettuato un servizio di trasferimento mediante staffetta, con l’impiego delle pattuglie della compagnia, le quali hanno provveduto a condurre progressivamente i passeggeri in un luogo sicuro. Tutti i pellegrini, alcuni dei quali condotti a braccia dai militari sulle vetture dell’Arma, sono stati accompagnati poi al Comune di Chiusi della Verna dove hanno trovato adeguato riparo e assistenza, in attesa del ripristino delle condizioni di viabilità e dello spostamento dell’autobus.

Intanto la sala di Protezione civile e l’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze segnala “che sono in corso fenomeni nevosi sparsi sui valichi appenninici con cumulati che hanno raggiunto i 40 cm. Si sono registrate cadute di alberi sui tratti stradali interessati dalle nevicate. Tutti gli operatori e mezzi della viabilità metropolitana sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade. Per quanto attiene le zone appenniniche si raccomanda di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e con le obbligatorie dotazioni invernali installate”.