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ToscanaCronacaMaltempo in Toscana, allerta gialla per vento, mareggiate e neve
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Maltempo in Toscana, allerta gialla per vento, mareggiate e neve

By Domenico Guarino
toscana
Foto archivio Controradio

Estesa dalla sala operativa della Protezione civile della Toscana, per rischio vento, l’allerta gialla su tutta la regione per la giornata di domani giovedì 26 marzo.

Sempre per domani allerta gialla poi per mareggiate su costa e Arcipelago sempre per domani e stesso codice per rischio neve su Mugello, Alto Mugello, Valtiberina e Casentino. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

    “Nevicate oltre 600-700 metri sui settori appenninici settentrionali e orientali ella Toscana, sul Casentino e occasionalmente sul Pratomagno e sui rilievi meridionali” spiega sempre Giani. 

Nella nota poi diffusa dalla Regione si spiega che aria fredda è “in arrivo dal Nord Europa con transito di un rapido fronte, tra oggi e domani.

La Sala operativa della protezione civile regionale toscana  ha emesso” per questo “un codice giallo per neve per tutta la giornata di domani, giovedì, che interesserà le zone nord-orientali della regione. Un altro codice giallo per vento si estenderà progressivamente a tutta la regione a partire, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì, dalle aree appenniniche a nord e da quelle centrali, fino alla mezzanotte di domani. Infine codice giallo per mareggiate, con estensione, dalle 21 di oggi, dalle zone centro-settentrionali e isole a quelle meridionali”.

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