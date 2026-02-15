Controradio Streaming
Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana


Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana

By Redazione

Per la giornata di lunedì 16 febbraio la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo.

Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle ore 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle ore 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone.
Per quanto riguarda le mareggiate, l’allerta gialla sarà in vigore dalle ore 13 fino alla mezzanotte di lunedì e interesserà le isole e tutta la fascia costiera.
Già dal pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, sono attesi venti di nord-est con forti raffiche sui rilievi centro-meridionali e allo sbocco delle valli appenniniche. In serata è prevista un’attenuazione dei fenomeni, seguita da una rotazione dei venti a sud-ovest.
Domani, lunedì, sono previsti forti venti occidentali: prima Libeccio, poi Maestrale, in particolare su Arcipelago, gran parte delle zone costiere, sulle colline limitrofe e nelle aree sottovento ai versanti orientali dell’Appennino. Il mare sarà molto mosso lungo tutte le coste e localmente agitato al largo.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in base al livello di rischio sono disponibili nella sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/allertameteo

