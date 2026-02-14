Gli sparano in auto, il presunto omicida arrestato ad Arezzo

E’ stato arrestato il presunto responsabile dell’omicidio del 25enne albanese, ucciso oggi all’alba a Montecalvoli (Pisa). Il fermato, secondo quanto appreso, è un connazionale della vittima: è stato bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale.

I carabinieri del nucleo investigativo pisano, che indagano sull’episodio, dopo avere raccolto le testimonianze sul posto e avere vagliato anche le telecamere di videosorveglianza del territorio avevano immediatamente diffuso una nota di ricerca della persona che avrebbe sparato alla vittima, Kevin Muharremi, per poi fuggire, di fatto già identificata e probabilmente nota alla vittima.

Gli inquirenti avevano informato tutte le forze di polizia, dando indicazione di cercare una persona di nazionalità albanese fuggita a bordo di una Range Rover grigia. E’ ipotizzabile che con il passare delle ore sia stato possibile anche risalire al numero di targa dei veicolo che è stato poi intercettato dalle due pattuglie della polizia stradale che lo hanno bloccato senza che il fuggitivo opponesse resistenza.