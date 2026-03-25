Viareggio, Marcucci: ‘Sarò una sindaca fra la gente’

Comunali Viareggio: folla al primo incontro pubblico di Marialina Marcucci: oltre 150 persone hanno partecipato al primo incontro con la lista Viareggio mon amour, ieri sera nel quartiere della Migliarina.

Sicurezza, viabilità, quartieri, più servizi per le famiglie e attenzione alla gestione quotidiana della città, sono in sintesi i temi toccati. Ma anche la questione della Darsena e del settore della nautica, dei parcheggi, anche per residenti, e ancora spiagge e spazi da restituire alla comunità. “Ho voluto cominciare tra la gente, perché voglio imparare a conoscervi e a conoscere i vostri problemi”, ha esordito Marcucci, accolta con grande entusiasmo dalla platea.

Ragazzi, famiglie e meno giovani hanno potuto chiacchierare e presentare le proprie questioni che, ha assicurato Marcucci, “approfondiremo una volta al governo della città, con incontri frequenti, perché dall’ascolto si possono trovare soluzioni e costruire percorsi di riqualificazione concreta della nostra città”.

Stamani Marcucci ha incontrato i giornalisti all’hotel Palace ed anche in questo caso ha ribadito che il problema della viabilità in Darsena deve essere affrontato concretamente. Ha parlato anche della valorizzazione di Villa Borbone nella pineta di Levante e di tutta quell’area per puntare a far diventare quella struttura un luogo di cultura. Un occhio di riguardo sarà posto poi anche per le spiagge libere per creare degli spazi disponibili per giovani e non solo.

“Sarò una sindaca che starà fra la gente, perché solo in questo modo si potrà avere bene l’idea della città – ha detto ancora Marcucci – e rendersi conto dei lavori in corso se procedono nel verso giusto. Stando chiusi in ufficio non si potrà avere il quadro preciso di ciò che accade intorno a noi. Importante poi è il dialogo con le istituzioni, allacciare rapporti con i Comuni limitrofi, continuare a parlare con la Regione, la Provincia, puntare poi sulla valorizzazione dell’aeroporto di Pisa, importante anche per la nostra città”. Marcucci ha annunciato che “una volta che sarà composta la squadra che mi affiancherà la presenteremo: ci saranno giovani, senza di loro non esiste futuro, professionisti, imprenditori, esponenti della cultura”. “Viareggio potrebbe avere per la prima volta una sindaca donna – ha detto ancora -, ed anche questo è sicuramente uno stimolo in questa avventura che ho iniziato”