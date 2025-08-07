Regionali: Giani candidato in Toscana, Pd ufficializza corsa per secondo mandato

Il presidente uscente della Regione Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana. Lo ha indicato per acclamazione la direzione regionale del Pd, riunita stasera a Firenze nella sede di via Forlanini.

La direzione è iniziata verso le 21,30 aperta dalla relazione del segretario regionale del Pd, il deputato Emiliano Fossi. Giani era presente. Al momento dell’acclamazione il primo gesto di Giani è stata una doppia stretta di mani con Fossi tra gli applausi dei membri della direzione.

Tecnicamente è stato il segretario toscano dem Emiliano Fossi a indicare il nome di Eugenio Giani come candidato per il centrosinistra alle prossime regionali: a quel punto tutti i presenti hanno applaudito e dunque è arrivato il via libera per acclamazione, ai sensi dello statuto del Pd.

“Questa è una sera di grande festa e soddisfazione per tutti noi”, ha detto Fossi prima di pronunciare il nome di Giani come candidato del partito.

A giorni si riunirà il tavolo della coalizione di centrosinistra che a questo punto è definitivo e comprende Pd, Avs, Iv, +Europa, Azione, Socialisti, e da oggi anche M5s. Si parlerà di temi e del programma elettorale, poi arriverà il momento delle liste.

Tra i commenti di stasera anche quello della sindaca di Firenze Sara Funaro che ha parlato di “serata importante. Conosco Eugenio da tantissimi anni e oltre l’affetto che mi lega a lui ne ho sempre apprezzato le qualità umane, politiche e il radicamento sul territorio. La scelta giusta per portare avanti il lavoro iniziato in questi anni in cui ha governato con serietà, passione e determinazione per la nostra amata Toscana, sempre vicino ai cittadini. Forza Eugenio, avanti insieme!”.

“Con emozione e responsabilità, accolgo la proposta del Partito Democratico della Toscana di candidarmi a un secondo mandato come Presidente della Regione Toscana”. Lo dichiara Eugenio Giani dopo la direzione regionale del Pd della Toscana che lo indica come candidato della coalizione di centrosinistra per le Regionali. “In questi anni abbiamo attraversato sfide enormi: la pandemia, le emergenze ambientali, la crisi economica. Ma lo abbiamo fatto insieme, con determinazione, coraggio, visione. Abbiamo seminato molto, e i frutti si cominciano a vedere – ha aggiunto -. La Toscana è più forte, più giusta, più sostenibile”. “Abbiamo investito sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla cultura, sulla transizione ecologica, sulla Toscana diffusa e sulle infrastrutture senza mai dimenticare nessuna comunità, nessun territorio”, ora, ha proseguito, “il mio impegno continua, con la stessa passione del primo giorno. Perché governare non è mai stato un atto individuale, ma un progetto collettivo, fatto di ascolto, partecipazione e futuro”.

Giani ha ringraziato “tutta la comunità del Partito Democratico per la fiducia”, il “segretario regionale Emiliano Fossi e la segreteria per tutto il lavoro svolto in questi mesi”, “la segreteria Elly Schlein per la fiducia. Grazie a tutte e tutti per il cammino fatto. Ora avanti, insieme, con una squadra forte e determinante pronta per le prossime sfide per una Toscana ancora più bella, più solidale, più competitiva”.