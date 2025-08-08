Assalti Frontali in concerto!

Gi Assalti Frontali annunciano nuove date del loro tour dedicato a “Notte Immensa”, l’ultimo disco, e due appuntamenti speciali, il 6 settembre a Roma e il 7 a Milano, per festeggiare i 35 anni dall’uscita di “Batti il tuo tempo”. In Toscana la formazione romana sarà ospite di Festa Rossa di Lari il 17 agosto con ingresso gratuito

Icone dell’hip hop old school e pionieri di un rap politicizzato, in Italia gli Assalti Frontali hanno sempre fatto della musica un veicolo di protesta e consapevolezza. Con le loro liriche profonde e l’attivismo costante, hanno segnato la scena musicale nazionale, portando la loro voce anche oltre i confini italiani. A giugno 2024 è uscito il documentario “Una vita all’assalto”, un’opera che racconta il loro percorso, diretta da Paolo Fazzini e Francesco Principini, prodotta da Manetti Bros insignita del Premio del Pubblico al Biografilm Festival di Bologna. Oggi gli Assalti Frontali sono tornati con un nuovo necessario lavoro discografico, conferma della loro continua rilevanza artistica e dell’impegno sociale. Il 13 dicembre 2024 hanno infatti pubblicato “Notte immensa” (che potete ascoltare sulle nostre frequenze), il decimo album del gruppo, l’undicesimo se si considera “Batti il tuo tempo”, il primo disco rap in italiano in assoluto pubblicato con l’Onda Rossa Posse, album-manifesto che ha fatto la storia dell’hip hop italiano e che verrà celebrato con due date evento il 6 e 7 settembre a Roma e Milano.

Nel frattempo la band è uscita con un nuovo singolo intitolato Big Reunion con la partecipazione di ER TEMPESTA, “un brano che incarna 35 anni di fratellanza e collaborazione, raggae e rap uniti per essere ancora bussole nella notte immensa e far crescere generazioni con amore e cura”.

Annunciate anche nuove date:

16/08 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Festa Rossa nuova data

17/08 LARI (PI) – Festa Rossa nuova data

22/08 VILLA BALDASSARRI (LE) – La notte dei Grani nuova data

28/08 PAESTUM (SA) – PAP Camp nuova data

29/08 MANOPPELLO SCALO (PE) – Festa Rossa nuova data

06/09 ROMA, Evento “CATTIVI MAESTRI – 35 ANNI DI BATTI IL TUO TEMPO”,

Parco del Circolo Arci Concetto Marchesi

07/09 MILANO – Leoncavallo “La notte di Batti il tuo tempo” nuova data

13/09 BOLOGNA – Montagnola Republic nuova data

19/09 ROVERETO – Dogali Fest nuova data

03/10 MARGHERA (TV) – Centro Sociale Rivolta nuova data

11/10 ALBA (AL) – Circolo Cinema Vekkio nuova data

(calendario in continuo aggiornamento)