🎧 Regionali, Giani: “sereno e felice, mia ri-candidatura è stato percorso impegnativo

Lun 11 Ago 2025
ToscanaPolitica

By Domenico Guarino
Giani dice no a eolico in Maremma
Lo ha detto, tra le altre cose, il presidente della Toscana Eugenio Giani nei nostri studi all’indomani della conferma della sua ricandidatira al vertice della Regione.’Voto sarà presumibilmente il 12-13 ottobre’. NELL’AUDIO L’INTERVISTA INTEGRALE

“Ritengo che la prossima settimana dovrò firmare quello che è il percorso”, che “ci porterà” al voto, ai “45 giorni di comizi elettorali e, a 30 giorni prima delle elezioni, la presentazione delle liste. Quindi penso che i prossimi giorni”, ormai “la prossima settimana, possa essere il momento giusto”. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Toscana Eugenio Giani, ricandidato ufficialmente ieri sera dal Pd per un secondo mandato, all’emittente fiorentina Controradio. Giani ha di nuovo detto che il voto si terrà “presumibilmente” il 12 e 13 ottobre.

“Stamani mi sono svegliato sereno, bene e con grande, felicità perché per me è stato un percorso effettivamente molto impegnativo, in cui dovevo muovermi senza sbagliare niente” e “creare rassicurazioni per le forze politiche che comporranno l’alleanza con cui ci presenteremo agli elettori”, “creare armonia e chiarezza sui programmi con cui governare la Toscana nei prossimi cinque anni” ha sottolineato Giani.

Che ha aggiunto     “C’è un lavoro fatto in questi cinque anni che ora deve trovare un nuovo slancio e una prospettiva che riesca a dare soddisfazione a un arco di forze che si allarga fino ad Avs e al Movimento 5 Stelle – ha aggiunto – E per arrivare a questo è evidente che si tratta di focalizzare i temi che possano soddisfare un un’alleanza che mette insieme persone, forze politiche anche più diverse, ma che insieme vogliono costruire una Toscana progressista con dei valori, delle leggi, degli atti amministrativi coerenti ed essere un esempio in Italia”.

