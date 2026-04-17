Litfiba, esce dopo 40 anni il singolo 17 Re

A quarant’anni dalla pubblicazione dell’album 17 Re, disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano, il 17 aprile viene pubblicato il brano che dà il nome al disco, escluso perché in quel momento non ritenuto in linea con il resto dell’album e rimasto nel cassetto per tutti questi anni.

“Ma non è un’operazione nostalgica – avverte Pierò Pelù -. Lo testimonia la canzone che nasce dalle ceneri dell’antico brano escluso dall’album. Sono rimaste le melodie, parti di testo, l’armonia abbastanza intatta, ma in realtà è cambiato tutto: ritmo, bit, groove e spirito”.

L’idea della pubblicazione ha preso forma con i festeggiamenti per i quarant’anni del disco, uscito nel 1986 in occasione dei quali la band tornerà dal vivo nella formazione originale, come non succedeva dal 2014.

Parlando del brano, Piero Pelù ha sottolineato come “sia ancora incredibilmente attuale, scartato all’epoca esce ora attualizzato per raccontare quello che viviamo, ovvero un periodo storico incredibilmente concentrato sugli abusi del potere da parte di una tecnocrazia assassina, vedi Netanyahu, Trump, Putin, gli ayatollah, la Corea del Nord, il disastro del Sudan e tutte le altre guerre. Abbiamo scoperto che anche la Tailandia sta bombardando la Cambogia. È un periodo in cui i prepotenti stanno cercando di fare piazza pulita. Come artisti contiamo zero, ma la voce ce l’abbiamo e il coraggio di schierarci dalla parte delle vittime, pure”.

Prima del tour i Litfiba saranno anche sul palco del Concertone del Primo Maggio: “vedrete, vedrete. Suoneremo a Telemeloni, ma diremo la nostra”.