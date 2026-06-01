Firenze, Movida estiva: confermati steward nelle piazze

Lo ha ribadito la sindaca di Firenze Sara Funaro, parlando a margine della torneo di basket Tommasino Bacciotti.

Anche per la prossima estate, le piazze più movidare di Firenze saranno presidiate da steward. Lo ha confermato la sindaca Sara Funaro. “Abbiamo confermato l’attività che stiamo portando avanti ormai da anni con 24 steward che andranno nelle zone col più alto impatto, per cui quella di Sant’Ambrogio, di Santo Spirito, per cercare di avere un presidio. È ovvio che questo è un lavoro che si va a aggiungere a quello che le forze dell’ordine fanno sul nostro territorio” ha detto Funaro.

“Per quanto riguarda le criticità – ha sottolineato la sindaca di Firenze -, di solito le analizziamo ai tavoli in prefettura, diciamo che abbiamo abbiamo l’attenzione molto alta, perché sappiamo benissimo che quando si arriva verso il periodo estivo, per cui dove le piazze sono vissute di più, possono esserci anche elementi di criticità maggiori. E quindi la nostra attenzione deve essere massima”.

Per Funaro “noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo per cercare di aumentare tutte le iniziative culturali, e per fare in modo che i nostri luoghi possano essere vissuti in maniera positiva. Lo abbiamo fatto con la stadio, con tante piazze e tanti servizi che vengono utilizzati. E lo facciamo e lo continueremo a fare cercando di utilizzare sempre di più il nostro parco delle Cascine”.

Nel complesso, ha ricordato, “quest’estate in totale avremo più di 20 grandi eventi, per cui un un’ulteriore risposta di socialità e di divertimento. Dove ci sono presidi positivi, ci sono anche meno problemi. Questo è il punto fondamentale sul quale stiamo puntando”.