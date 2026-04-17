Accoltellato in strada a Firenze, grave 31enne

Accoltellato mentre tornava a casa a Firenze, trentunenne in codice rosso all’ospedale di Careggi. Il ferito, un cittadino del Bangladesh, non sarebbe in pericolo di vita ma è in prognosi riservata dopo essere stato aggredito in via Caccini.

Accoltellato mentre tornava a casa a Firenze, trentunenne in codice rosso all’ospedale di Careggi. Il ferito, un cittadino del Bangladesh, non sarebbe in pericolo di vita ma è in prognosi riservata dopo essere stato aggredito in via Caccini, a due passi dal centro commerciale di Novoli a Firenze la sera di mercoledì, intorno alle 23. Secondo quanto si apprende, si sarebbe un giovane sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L’altra sera a dare l’allarme è stato un barista attirato dalle urla della vittima. Quando è uscito in strada ha visto il giovane a terra e l’aggressore che scappava. Il commerciante ha chiamato il 118. La vittima è stata portata in ambulanza in ospedale. Poi è scattata la segnalazione alla Polizia. Secondo una prima ricostruzione, il 31ennee stava tornando a casa quando sarebbe stato avvicinato da un giovane sconosciuto che, dopo aver estratto un oggetto simile a un coltello, lo avrebbe ferito al petto. La vittima ha tentato di scappare, ma sarebbe stata fermata dall’aggressore che lo avrebbe afferrato per il collo, colpendolo nuovamente. Alla vista del commerciante, l’assalitore è scappato. Sono partite subito le ricerche della squadra mobile, sulla base delle testimonianze raccolte e dei filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina. Ieri mattina, una persona sospetta sarebbe stata fermata.