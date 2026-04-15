www.controradio.it Sicurezza, dopo l'accoltellamento di Novoli è scontro tra cdx e csx. Stella (FI): città fuori controllo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:34 Share Share Link Embed

“Non era mai successo che la situazione fosse così grave abbiamo superato il limite e rischiamo di soccombere definitivamente davanti alla sfida della criminalità”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Siamo andati a sentire le voci del Quartiere.

Secondo Stella “nonostante il susseguirsi di episodi di criminalità, chi amministra Firenze si comporta come se andasse tutto bene e non ci fosse alcuna emergenza. Ormai a Firenze i malviventi si sentono talmente impuniti da agire sotto gli occhi di tutti, su strade trafficate . Questo è indice di una città allo sbando, in cui chi amministra non dà nessuna attenzione alla sicurezza,lasciando proliferare criminalità e degrado. Ma quando verrà approntato un piano di emergenza che affronti la questione alla radice? Quando verrà introdotta la figura del vigile di quartiere, sempre promessa e mai resa operativa?”

L’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio replica “basta propaganda e strumentalità: siano ascoltati i sindaci che non vivono nei palazzi romani ma tra le persone, i sindacati delle forze dell’ordine, gli operatori della giustizia, il mondo della scuola, serve un cambio di passo e collaborazione tra istituzioni, servono risposte concrete, agenti, certezza delle pena e risorse – sia sulla prevenzione che sulla repressione – non chiacchiere o decreti vuoti”.

MA COSA NE PENSANO GLI ABITANTI DEL QUARTIERE? ASCOLTA LE INTERVISTE DI DOMENICO GUARINO