Firenze: navette turistiche in area Unesco, rilasciati i primi quattro nulla osta

I primi nulla osta sono stati rilasciati a due Agenzia di viaggio e turismo secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato a ottobre 2025 che aveva come finalità il rilascio, in via sperimentale, di un numero massimo di 12 nulla osta per ciascuno dei due itinerari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, lungo i quali potranno prestare servizio le navette turistiche.

I soggetti che hanno presentato richiesta per il rilascio del nulla osta sono le agenzie di viaggio e turismo che intendono offrire, all’interno del pacchetto turistico destinato ai propri clienti tale tipologia di trasporto. Le agenzie di viaggio e turismo in possesso dei nulla osta che organizzeranno i servizi delle navette dovranno garantire anche la presenza a bordo di guide o accompagnatori.

“Con il rilascio dei nulla osta diamo il via all’attività delle prime quattro navette su due itinerari definiti, dopo il blocco della scorsa estate ai mezzi atipici come caddy, golf car e risciò in tutte le altre strade in area Unesco – dicono gli assessori allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini e alla Mobilità e alla Sicurezza urbana Andrea Giorgio – Sperimentiamo un servizio sostenibile, pianificato e pensato per essere utile ai turisti nei loro spostamenti; nasce dalla regolamentazione di un fenomeno che aveva impattato su tutte le strade del centro storico e che è stato vietato nella forma precedente per evidenti motivi sia di vivibilità e decoro delle nostre strade e del nostro spazio pubblico, sia di sicurezza per i pedoni”.

Di seguito i due itinerari lungo i quali potranno prestare servizio le navette turistiche.

ITINERARIO A “Lungarni Ovest”

Piazzale Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, Il Prato, via Curtatone, lungarno Vespucci (con fermata), lungarno Corsini, Ponte a Santa Trinità, lungarno Guicciardini, lungarno Soderini, Ponte Vespucci, lungarno Vespucci, via Curtatone, il Prato, via Magenta, Corso Italia, piazzale Vittorio Veneto.

ITINERARIO B “Piazzale e Lungarni Est”

Piazza Ferrucci (lato Ser Ventura Monachi), Viale Michelangelo, Piazzale Michelangelo (con fermata), Viale Poggi, Via dei Bastioni, Via del Monte alle Croci, Viale Galilei, Via delle Porte Sante, Via del Monte alle Croci, Viale Galilei, Piazzale Michelangelo, Viale Michelangelo, piazza Ferrucci (lato Ser Ventura Monachi).

Si ricorda che dal 15 ottobre 2025 in tutta l’Area Unesco è tassativamente vietata qualsiasi forma di trasporto turistico effettuata con risciò, caddy, golf car e mezzi atipici, con l’eccezione – appunto – delle navette dotate dei nulla osta comunali (i mezzi autorizzati saranno in totale 24, dodici per ciascuno dei due itinerari).