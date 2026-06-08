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Lun 8 Giu 2026
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Nominato il nuova cda delle Gallerie degli Uffizi

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031, organo che era scaduto lo scorso 31 dicembre.

Nel board, come anticipato da La Nazione, figurano Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, e Alessandro Campi, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia e direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma. E ancora, Carmen Bambach, considerata tra le maggiori esperte mondiali di Leonardo e attualmente responsabile del dipartimento Disegni e stampe del Metropolitan Museum of Art, e Stefano Mugnai, ex consigliere regionale e ex deputato di Forza Italia, già candidato presidente della Toscana nel 2015. Del nuovo cda fa parte di diritto anche il direttore degli Uffizi, Simone Verde.

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