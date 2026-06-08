Nominato il nuova cda delle Gallerie degli Uffizi

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031, organo che era scaduto lo scorso 31 dicembre.

Nel board, come anticipato da La Nazione, figurano Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, e Alessandro Campi, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia e direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma. E ancora, Carmen Bambach, considerata tra le maggiori esperte mondiali di Leonardo e attualmente responsabile del dipartimento Disegni e stampe del Metropolitan Museum of Art, e Stefano Mugnai, ex consigliere regionale e ex deputato di Forza Italia, già candidato presidente della Toscana nel 2015. Del nuovo cda fa parte di diritto anche il direttore degli Uffizi, Simone Verde.