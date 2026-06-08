Maxi incendio nella zona industriale di Lugnano: fiamme alla Delca Energy

Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza in diverse province della Toscana, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco per domare il rogo nell’azienda di trattamento rifiuti, la struttura è stata evacuata.

Un pauroso incendio è divampato nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, all’interno della zona industriale di Lugnano, nel territorio comunale di Vicopisano, al confine con Cascina. Ad essere colpito dalle fiamme è lo stabilimento della Delca Energy, un’azienda specializzata nella green economy che si occupa dello stoccaggio, della selezione e del recupero di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, oltre che della produzione di combustibili alternativi. L’allarme è scattato poco dopo le ore 9:00, quando una gigantesca colonna di fumo nero e denso si è alzata dal sito industriale, diventando rapidamente visibile a chilometri di distanza. Nel giro di pochi minuti, le segnalazioni e le immagini del rogo hanno invaso i social network, destando forte apprensione non solo nel pisano, ma in larga parte della Toscana: la nube è stata infatti avvistata distintamente da Livorno, Fucecchio e persino dalle colline di Lamporecchio, nel pistoiese. Secondo le prime informazioni raccolte, il personale presente all’interno dello stabilimento è stato prontamente evacuato e, fortunatamente, al momento non si registrano feriti o intossicati. Sul posto stanno operando massicciamente numerose squadre dei Vigili del Fuoco, giunte con diversi mezzi per circoscrivere il fronte del fuoco e impedirne la propagazione alle strutture adiacenti. Resta alta l’attenzione e la preoccupazione tra i residenti della zona del Lungomonte per la natura dei materiali andati a fuoco nel deposito e per i potenziali risvolti ambientali. Le cause che hanno dato origine al violento rogo sono ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell’evento sono attese anche le autorità locali e i tecnici competenti per il monitoraggio della qualità dell’aria e per coordinare le operazioni di messa in sicurezza dell’intera area.