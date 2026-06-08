Omicidio a Livorno, vittima un 31enne

Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un’arma da fuoco.

La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L’uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, vicino a un centro sociale per anziani al Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno. residenti hanno raccontato che si sono sentiti nella notte alcuni colpi di arma da fuoco, ma a dare l’allarme sarebbe stata una coppia di passanti che ha visto l’uomo a terra nel parcheggio. Sul posto è intervenuta in prima battuta una volante, poi la scientifica e la squadra mobile insieme ai volontari della Svs di Ardenza con medico, che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduto. Le indagini tuttora in corso sono affidate alla squadra mobile diretta da Riccardo Signorelli.