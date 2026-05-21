Controradio Streaming
Gio 21 Mag 2026
HomeToscanaCronacaLivorno: omicidio Magina, assolti i due imputati
ToscanaCronaca

Livorno: omicidio Magina, assolti i due imputati

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
magina
© Imagoeconomica GIUSTIZIA TRIBUNALE PROCESSO GIUDICE MARTELLETTO

Hamed Hamza e Amine Ben Nossra erano mputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Denny Magina, 29 anni, avvenuta nellanotte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in conseguenza a una. caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno

Dopo due ore di camera di consiglio la corte d’assise di Livorno ha assolto oggi, “perché il fatto non sussiste”, Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Denny Magina, 29 anni, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in conseguenza a una caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno.

A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti e urla in aula tra i parenti e amici del 29enne.

Per i giudici Hamed Hamza, difeso dall’avvocata Barbara Luceri, e Amine ?Ben Nossra, difeso dall’avvocata Alessandra Natale, non avrebbero provocato la caduta fatale di Magina. Il pm Giuseppe Rizzo aveva chiesto una pena di 18 anni per Hamza e l’assoluzione per l’altro ?imputato Ben Nossra

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoComune di PisaStato bradoArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del ReMatteo RenziLucille djEike SchmidtLivornoGallerie degli UffiziRound Midnightaltri-podcastPdRockvilleCgil

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22