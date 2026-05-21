Livorno: omicidio Magina, assolti i due imputati

Hamed Hamza e Amine Ben Nossra erano mputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Denny Magina, 29 anni, avvenuta nellanotte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in conseguenza a una. caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno

Dopo due ore di camera di consiglio la corte d’assise di Livorno ha assolto oggi, “perché il fatto non sussiste”, Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Denny Magina, 29 anni, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in conseguenza a una caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno.

A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti e urla in aula tra i parenti e amici del 29enne.

Per i giudici Hamed Hamza, difeso dall’avvocata Barbara Luceri, e Amine ?Ben Nossra, difeso dall’avvocata Alessandra Natale, non avrebbero provocato la caduta fatale di Magina. Il pm Giuseppe Rizzo aveva chiesto una pena di 18 anni per Hamza e l’assoluzione per l’altro ?imputato Ben Nossra