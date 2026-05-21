Flotilla, Funaro: “Sollievo e soddisfazione per il rientro degli attivisti

Firenze continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro la tutela della vita umana, il dialogo e il rispetto del diritto internazionale”. Con queste parole la sindaca Sara Funaro ha commentato la notizia diffusa dalla Farnesina secondo cui tutti gli attivisti della Flotilla, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall’aeroporto di Eilat con tre voli charter.

“Accogliamo con sollievo e soddisfazione la notizia che è stato organizzato il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla sequestrati nelle scorse ore,

In queste ultime ore abbiamo seguito con attenzione gli sviluppi della situazione, ribadendo la necessità che fossero garantiti il rispetto delle persone coinvolte, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Ci siamo attivati con il ministro per gli Affari Esteri Tajani e siamo rimasti in contatto con il Console Onorario di Israele per la Toscana, l’Emilia-Romagna e la Lombardia Marco Carrai, che ho ringraziato da subito per l’attenzione mostrata”. Con queste parole la sindaca Sara Funaroha commentato la notizia diffusa dalla Farnesina secondo cui tutti gli attivisti della Flotilla, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall’aeroporto di Eilat con tre voli charter.